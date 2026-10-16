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Tenta di rubare profumi nascondendoli nella giacca: denunciato. E’ successo a Legnano.

Tenta di rubare profumi nascondendoli nella giacca

Ha cercato di allontanarsi con dei profumi nascosti nella giacca. E’ quanto successo la mattina di oggi, venerdì 16 ottobre 2026, a Legnano. Un peruviano di 41 anni era entrato al supermercato Esselunga delle Cantoni, in pieno centro cittadino. Aveva preso della merce, alcuni profumi li aveva nascosti nella giacca che aveva indosso. Poi si è messo in fila alle casse dove ha pagato la merce in vista.

La denuncia

Ma i suoi movimenti non sono passati inosservati agli occhi degli addetti alla sicurezza, che hanno subito allertato la Polizia di Stato. Sul posto è arrivata una volante del Commissariato che ha bloccato il 41enne: che è stato denunciato per tentato furto.