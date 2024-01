Tenta di rubare nel supermercato: colpo sventato dalle guardie giurate

Tenta di rubare nel supermercato a Parabiago: le guardie giurate fanno saltare il colpo. È successo ieri notte, intorno alle 2:15. Il ladro ha forzato la porta d’ingresso del supermercato con l’intento presumibilmente di asportare l’incasso della giornata. Malvivente in fuga.

Il malvivente incastrato dal sistema d'allarme cui ha fatto seguito l'intervento delle guardie giurate

Ieri notte, intorno alle 2.15, un malvivente ha tentato di introdursi in un supermercato della città forzando la porta d’ingresso, probabilmente con l’intento di asportare l’incasso della giornata e la merce depositata in magazzino. I suoi movimenti sono stati colti dal sistema di allarme, innescando il pronto intervento delle Guardie Giurate Sicuritalia che, impegnate in un giro ispettivo della zona, hanno raggiunto la struttura in 2 minuti. Alla vista delle Guardie Giurate Sicuritalia, l’uomo si è dato alla fuga nelle strade adiacenti, utilizzando una bicicletta bianca. Le informazioni raccolte dagli addetti alla sicurezza Sicuritalia sono state trasmesse alle Forze dell’Ordine.

Forzate le porte d'ingresso: fallito il colpo da migliaia di euro

Dai rilievi effettuati in loco sono emerse le evidenti forzature agli ingressi della struttura. I successivi accertamenti hanno confermato il fallimento del colpo, quantificabile in migliaia di euro. Non sono stati, infatti, riscontrati ammanchi all’interno della cassaforte o del magazzino.