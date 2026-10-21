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Tenta di rubare i soldi nel negozio di kebab: scappa a mani vuote. E’ successo a Legnano.

Tenta di rubare i soldi nel negozio di kebab

Ha tentato di rubare i soldi della cassa del negozio di kebab. Ma è stato scoperto ed è scappato a mani vuote. E’ quanto successo la sera di ieri, martedì 20 ottobre 2026, in Largo Seprio a Legnano. Erano passate da poco le 21.30 quando un uomo è entrato nell’esercizio commerciale: mentre il proprietario si trovava in un altro locale, ecco che l’individuo ha cercato di afferrare i soldi che si trovavano nella cassa. Ma è stato scoperto ed è fuggito senza nulla.

Le indagini

Sul caso stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano che stanno analizzando anche i filmati dei sistemi di videosorveglianza per risalire al fuggitivo.