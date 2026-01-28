Tenta di rubare 2 bottiglie di superalcolici: denunciata

Tenta di rubare 2 bottiglie di superalcolici all’Iper Tosano di Nerviano: denunciata donna domiciliata a Busto Garolfo.

Tenta di rubare 2 bottiglie di superalcolici

E’ entrata nel supermercato Iper Tosano di Nerviano, iniziando a girare per i vari scaffali. Poi ha afferrato due bottiglie di superalcolici nascondendole nella borsa che aveva con lei. Ma i suoi movimenti non erano sfuggiti agli addetti della security che avevano subito avvisato il 112.

La denuncia

La donna, una 29enne di Novara ma domiciliata a Busto Garolfo, disoccupata, è stata bloccata dai Carabinieri di Nerviano arrivati prontamente sul posto: per lei è scattata la denuncia a piede libero per tentato furto.