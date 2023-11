Tenta di entrare in una villetta: arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della stazione di Cornaredo hanno arrestato un 30enne che stava per introdursi in una villetta: scappato in auto il suo complice.

Tenta di entrare in una villetta: arrestato

Nel corso della serata di ieri, 9 novembre, i militari della Stazione locale hanno tratto in arresto un italiano, classe 1992, colto nel tentativo di accedere ad una villetta per commettere un furto. Corso perquisizione personale l'arrestato è stato trovato in possesso anche di spray al peperoncino, torcia, un cacciavite ed una ricetrasmittente, con la quale era in collegamento con un complice, che è riuscito a guadagnarsi la fuga a bordo di autovettura.

Sono in corso indagini volte ad identificare il complice. L'arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione di Corsico.