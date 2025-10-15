Tenta di colpire il fratello con un machete e aggredisce i Carabinieri: arrestato. E’ successo a San Vittore Olona.

Tenta di colpire il fratello con un machete

Una serata davvero ad altissima tensione. E’ quella che si è vissuta la sera di martedì in un’abitazione di via Piave. Erano circa le 19.30 quando al 112 era arrivata una segnalazione che parlava di una lite tra fratelli. Sul posto si è recata immediatamente una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore. Entrati in casa, i militari hanno notato un 36enne che stava brandend un machete, mostrandolo minacciosamente al fratello. Gli uomini dell’Arma si sono così messi tra i due, tentando di riportare la calma.

L’aggressione ai militari e l’arresto

Ma in un attimo di ira, il 38enne, per divincolarsi e colpire il fratello, ha sferrato una gomitata a un Carabiniere, scagliandosi poi verso il fratello travolgendo i militari e facendoli cadere per terra. I Carabinieri sono poi riusciti a separare i due litiganti, il 38enne è stato poi portato in caserma anche con l’ausilio dell’arrivo sul posto di un’altra pattuglia. Il 38enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate