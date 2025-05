Tariffa mensa: "Tagliamo la retta per il secondo figlio"

Tagliare del 50% la tariffa della mensa scolastica a partire dal secondo figlio iscritto.

Questa la proposta contenuta nella mozione presentata dal consigliere Ruggiero Delvecchio (lista civica Oltre) che sarà messa ai voti durante il prossimo Consiglio comunale a Settimo Milanese.

“Sono stati recentemente approvati aumenti delle tariffe della mensa che colpiscono in maniera indifferenziata tutte le famiglie, senza tenere conto del numero di figli iscritti al servizio – sottolinea il consigliere Delvecchio -. Visto che il Comune di Pero, nostro socio all’interno della partecipata SettimoPero Welfood, ha introdotto una misura di abbattimento del 50% della tariffa per il secondo figlio, invitiamo l’Amministrazione comunale a rivedere le attuali condizioni economiche per le famiglie con più figli, valutando una riduzione come quella applicata a Pero. Se crediamo veramente nella ‘buona scuola’ e nell’importanza di fare figli, pensiamo che un aiuto concreto alle famiglie vada dato”.