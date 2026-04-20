Attimi di paura nella mattinata di oggi, lunedì 20 aprile, sulla SS494 Vigevanese per un tamponamento a catena avvenuto poco dopo le 9.30 all’altezza del Comune di Gaggiano.

Tamponamento a catena lungo la Vigevanese, tre feriti

Coinvolti nel sinistro tre autoarticolati e una vettura. Il bilancio dell’incidente è di tre feriti, trasferiti poi in ambulanza all’ospedale Humanitas di Rozzano in codice giallo.

I soccorsi

Sul posto, oltre al personale medico, sono accorsi anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento Volontario di Abbiategrasso che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a coordinare le attività di soccorso insieme a 118. Presente in loco anche la Polizia Locale di Gaggiano, quest’ultima sarà chiamata a stabilire le cause dell’incidente stradale.