Oltre alla scoperta dei Carabinieri Forestali a Villa Cortese, i militari hanno sanzionato un'impresa che stava operando nel Parco del Roccolo sprovvista del regolare progetto di taglio

Nei primi mesi dell’anno il Nucleo Carabinieri Forestale di Garbagnate Milanese ha intensificato i controlli nel settore delle utilizzazioni boschive, delle opere edilizie e del rispetto dei vincoli paesaggistici tra il territorio di Villa Cortese, Parabiago e Busto Garolfo. Un’attività che rientra in un più ampio piano di verifiche avviato sia a seguito di segnalazioni sia d’iniziativa, e che ha già portato all’esecuzione di 25 controlli mirati.

Taglia 2mila metri quadri di bosco e ci crea un orto: scatta la maxi multa da 28mila euro

Tra gli accertamenti effettuati dai militari dell’Arma, spicca il caso riscontrato nel Comune di Villa Cortese. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo avrebbe eliminato tramite estirpo circa 2.000 metri quadrati di superficie boscata, trasformando l’area in un terreno parzialmente adibito a orto. Oltre alla distruzione del bosco, i Carabinieri Forestali hanno rilevato la realizzazione di una recinzione metallica sorretta da pali in metallo, in parte cementati, priva del necessario permesso di costruire, in violazione del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001). Per la realizzazione delle opere edilizie abusive e per la trasformazione della superficie classificata a bosco, il soggetto è stato deferito all’Autorità giudiziaria per le violazioni di natura paesaggistica ed edilizia accertate. Contestualmente, il Nucleo Carabinieri Forestale ha comminato una sanzione amministrativa pari a euro 28.000 per l’eliminazione della superficie boscata in assenza della prescritta autorizzazione forestale.

I controlli nel Parco del Roccolo

Ulteriori controlli sono stati svolti nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Roccolo, area di alto valore paesaggistico e naturalistico compresa tra i Comuni di Parabiago e Busto Garolfo. Qui i Carabinieri Forestali hanno accertato che una nota impresa boschiva stava effettuando interventi selvicolturali senza il progetto di taglio previsto dalla normativa regionale lombarda. L’azienda operava su una superficie di 90.740 metri quadrati disponendo unicamente di semplici istanze di taglio, prive del necessario progetto redatto da un professionista abilitato. Per la violazione è stata elevata una sanzione amministrativa di 10.950 euro. Regione Lombardia ha inoltre disposto la sospensione immediata dei lavori, intimando alla ditta la presentazione della documentazione mancante.

Il reparto di Garbagnate Milanese, specializzato nella tutela forestale, ambientale e agroalimentare, proseguirà nei prossimi mesi le attività di controllo, con l’obiettivo di contrastare gli interventi illeciti che compromettono il patrimonio boschivo e il paesaggio tutelato. Le attività del Nucleo Carabinieri Forestale di Garbagnate Milanese confermano l’importanza dei controlli nel settore boschivo, dove interventi non autorizzati possono compromettere ecosistemi, paesaggi tutelati e aree di pregio naturalistico. Il reparto specializzato proseguirà nei prossimi mesi le verifiche, con l’obiettivo di contrastare gli illeciti e garantire la corretta gestione del patrimonio forestale.