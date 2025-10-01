Sventata un’occupazione abusiva alle case Aler di Abbiategrasso, uno dei problemi più difficili da prevenire e da estirpare quando riescono ad entrare nell’abitazione.

Collaborazione e rapidità

Prontezza, professionalità e collaborazione: questi sono stati gli elementi chiave che hanno permesso di sventare un tentativo di occupazione di un appartamento situato nei palazzi di via Fusè, gestiti da Aler, uno dei quartieri più attenzionati e con maggiori criticità di natura sociale. Gli agenti del comando della Polizia Locale, coordinati dalla Comandante Maria Malini, sono intervenuti tempestivamente intorno alle 18:30 di ieri, martedì 30 settembre 2025, dopo essere stati avvertiti dai residenti dell’occupazione in atto. Grazie alla loro tempestività ed efficacia, gli agenti sono riusciti a impedire l’insediamento delle persone sospette, che si sono poi dileguate.

Ingresso murato

Successivamente, sono stati contattati i referenti di Aler per mettere in sicurezza l’appartamento e prevenire ulteriori intrusioni. Nella tarda serata, i tecnici dell’azienda hanno murato gli accessi, per bloccare nuovi tentativi di occupazione, in attesa che l’abitazione possa essere assegnata a chi ne ha diritto. L’assessore alla Sicurezza, Chiara Bonomi, ha espresso le sue congratulazioni alla Polizia Locale e ai cittadini che hanno dimostrato un grande senso civico.