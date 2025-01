Sventata la spaccata di Capodanno al tabaccaio del distributore di San Giorgio su Legnano.

Sventata la spaccata di Capodanno

Avevano forzato l'inferriata, "allacciandola" a una vettura che ha cercato di scardinarla. E' stato questo il piano - poi fallito - che avevano in mente i ladri che hanno tentato di colpire il bar tabaccheria all'interno del distributore di benzina di via Per Villa Cortese a San Giorgio di Legnano (struttura che si nota passando lungo la Sp12). Erano circa le 22.30 di martedì 31 dicembre 2024 quando i malviventi sono entrati in azione.

La fuga

Subito era partita la segnalazione al 112 che ha inviato immediatamente sul posto una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. I ladri, disturbati dall'imminente arrivo dei militari, sono scappati a mani vuote.