Suv divorato dalle fiamme

Suv in fiamme ad Arluno.

Suv in fiamme

Un pomeriggio ad alta tensione quello che si è vissuto ad Arluno nel pomeriggio di sabato 24 febbraio 2024. Tutto è successo in pochi istanti. Un'auto, per la precisione un Suv della Chervolet, che si trovava parcheggiata in via don Sturzo, ha infatti preso fuoco. Le fiamme sono divampate veloci, distruggendo completamente la vettura. Chi si è accorto di quello che stava accadendo ha subito lanciato l'allarme.

L'intervento

Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Legnano insieme ai Vigili del fuoco che sono riusciti a sedare le fiamme. Proseguono le indagini sull'accaduto e non è esclusa l'ipotesi dolosa.