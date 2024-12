Sullo scooter rubato: denuncia e foglio di via

Su un motorino rubato e con arnesi da scasso.

Cornaredo

Gli operatori della Polizia Locale di Cornaredo guidati dal comandante Domenico Giardino sono intervenuti nel pomeriggio di martedì 10 dicembre con la denuncia nei confronti di un uomo, senza fissa dimora, che circolava in via Milano su un mezzo oggetto di furto a Bologna. La denuncia è partita a seguito di un controllo effettuato dalla Polizia locale sulla trafficata ex statale 11, all’altezza della rotatoria della Lidl.

Scooter rubato

Gli operatori hanno individuato l’uomo a bordo di uno scooter per cui era stata presentata denuncia di furto. Irregolare, senza fissa dimora e con diversi precedenti, con sé l’uomo aveva anche oggetti atti allo scasso.

Denuncia e foglio di via

E’ stato denunciato per ricettazione e possesso di oggetti atto allo scasso: il mezzo su cui viaggiava sottoposto a sequestro. Nei suoi confronti sono state avviate le procedure per l’espulsione dal territorio italiano.