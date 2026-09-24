Studente si allontana da scuola a Legnano, ritrovato a Nosate

Il ragazzo, con disturbo dello spettro autistico, è stato rintracciato dalla Polizia Locale dopo la segnalazione di un autista del trasporto pubblico e riaffidato al padre.

Si era allontanato da scuola a Legnano in mattinata, è stato ritrovato nel pomeriggio a Nosate.

Studente ritrovato a Nosate dopo essersi allontanato da scuola

Ieri, mercoledì 23 settembre, la Polizia Locale ha rintracciato e riaffidato al padre uno studente di un istituto professionale cittadino, con disturbo dello spettro autistico. La Polizia Locale, allertata dal personale dell’istituto, ha subito acquisito le generalità del ragazzo e la sua foto, informando le aziende di trasporto pubblico per avere l’aiuto del loro personale nella ricerca.

Provvidenziale la segnalazione dell’autista del pullman

Informato dall’educatore scolastico del minore, che aveva appreso da altri studenti che il ragazzo era salito su un autobus per Turbigo, il personale del Comando di Corso Magenta ha provveduto a contattare l’azienda di trasporto attiva sulla tratta Legnano- Castano-Turbigo. Nel giro di pochi minuti, la Polizia Locale è stata ricontattata dall’azienda e informata che un autista aveva fatto scendere alla fermata di Nosate un ragazzo che corrispondeva a quello ritratto nella foto. Gli agenti si sono subito diretti a Nosate e, dopo aver perlustrato la zona della fermata del bus, hanno trovato il ragazzo all’interno della biblioteca comunale.

Al sicuro in biblioteca con l’aiuto del sindaco

Gli agenti hanno parlato con il sindaco di Nosate Roberto Cattaneo, che conosce bene il ragazzo e lo aveva fatto accomodare in un luogo sicuro come la biblioteca dopo averlo incontrato in strada per garantirne la sicurezza. A quel punto gli operatori della Polizia Locale legnanese hanno preso in carico lo studente fino all’arrivo del padre cui, dopo le procedure di identificazione, è stato affidato.