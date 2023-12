Strappato e bruciato il libro della casetta: la Polizia Locale cerca i responsabili

Strappato e bruciato. Ha conosciuto questo destino uno dei libri che erano presenti fino a qualche giorno fa all’interno della casetta dedicata ubicata in piazza Mazzini a Castano Primo. Ignoti hanno infatti deciso di estrarre il libro e gli hanno dato fuoco.

Strappato e bruciato il libro della casetta

Non si conosce la causa di questo gesto ignobile. Su questo stanno indagando gli agenti della Polizia Locale, mentre diventa fondamentale il contributo dei cittadini che possono aver visto la scena. Ma intanto il sindaco Giuseppe Pignatiello, che aveva fortemente voluto l’installazione dei box pensati per la lettura, non fa sconti agli autori di questa brutta pagina di cronaca.

Il primo cittadino castanese si è espresso così:

«Sono senza parole. Prendere un libro nella casetta dei libri strapparlo e poi bruciarlo. Che senso ha tutto questo? Come al solito la nostra Polizia locale si è già messa al lavoro quindi vi conviene presentarvi e chiedere scusa sarebbe un primo passo verso la maturità».

L'invito del primo cittadino

Pignatiello ha quindi rivolto un appello ben preciso: