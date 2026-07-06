Aveva strappato una collanina dal collo di un pensionato poco prima a Legnano, ma subito dopo fortunatamente è stato bloccato da un militare dell’esercito in attesa dell’arrivo dei Carabinieri.
Strappa la catenina ad un pensionato e scappa: bloccato da un militare e arrestato dai Carabinieri
É stato arrestato dai Carabinieri radiomobile di Legnano un giovane pregiudicato di 20 anni tunisino, domiciliato a Cerro Maggiore.
L’allarme era scattato nel pomeriggio di giovedì scorso, 2 luglio, quando il giovane aveva strappato la collanina ad un pensionato di 72 anni lungo la via Diaz a Legnano. Alla scena ha però assistito un graduato dell’esercito che, libero dal servizio perchè stava rientrando a casa, ha iniziato a rincorrere l’uomo, riuscendo poi a bloccarlo, in attesa dell’arrivo della pattuglia.
Arrivati sul posto poi i militari dell’Arma hanno fatto scattare le manette per il 20enne e hanno recuperata anche la collana che è stata così riconsegnata al suo proprietario.