In manette un pregiudicato 20enne tunisino, che è stato inseguito e bloccato da un militare in attesa dell'arrivo della pattuglia dei Carabinieri

Aveva strappato una collanina dal collo di un pensionato poco prima a Legnano, ma subito dopo fortunatamente è stato bloccato da un militare dell’esercito in attesa dell’arrivo dei Carabinieri.

Strappa la catenina ad un pensionato e scappa: bloccato da un militare e arrestato dai Carabinieri

É stato arrestato dai Carabinieri radiomobile di Legnano un giovane pregiudicato di 20 anni tunisino, domiciliato a Cerro Maggiore.

L’allarme era scattato nel pomeriggio di giovedì scorso, 2 luglio, quando il giovane aveva strappato la collanina ad un pensionato di 72 anni lungo la via Diaz a Legnano. Alla scena ha però assistito un graduato dell’esercito che, libero dal servizio perchè stava rientrando a casa, ha iniziato a rincorrere l’uomo, riuscendo poi a bloccarlo, in attesa dell’arrivo della pattuglia.

Arrivati sul posto poi i militari dell’Arma hanno fatto scattare le manette per il 20enne e hanno recuperata anche la collana che è stata così riconsegnata al suo proprietario.