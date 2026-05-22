Il 48enne marocchino, rintracciato dalla Polizia di Stato e trasferito in carcere, è ritenuto responsabile della rapina ai danni di un'anziana, avvenuta a Rho

L’ha seguita dentro al palazzo, ha aspettato che salisse dentro l’ascensore con le buste della spesa, poi ha afferrato la catenina strappandogliela dal collo ed è scappato a gambe levate, purtroppo per lui nei giorni successivi è stato rintracciato dalla Polizia di Stato.

Strappa la catenina a un’anziana e fugge: fermato dalla Polizia

Si tratta di un cittadino marocchino di 48 anni, con precedenti, per cui i poliziotti hanno disposto un fermo d’indiziato di delitto ieri, giovedì 21 maggio. L’uomo è infatti ritenuto responsabile della rapina ai danni di un’anziana avvenuta la scorsa domenica 17 maggio a Rho.

L’indagine è partita a seguito della denuncia presentata dalla vittima, una cittadina italiana di 76 anni, la quale ha raccontato che, alle ore 11 circa di domenica 17 maggio, in via Zucca a Rho è stata rapinata della sua catenina d’oro mentre era intenta a caricare le buste della spesa nell’ascensore del suo palazzo.

Le indagini e l’identificazione

I poliziotti del commissariato Rho-Pero acquisite le telecamere di videosorveglianza presenti all’interno dello stabile hanno appurato che il 48enne si è introdotto nel condominio seguendo la vittima e, all’interno dell’ascensore, l’ha strattonata rubando la catenina per poi darsi alla fuga. Attraverso le indagini degli agenti di via Nazario Sauro, l’uomo è stato rintracciato in un appartamento in zona Selinunte dove sono stati rinvenuti anche gli indumenti utilizzati durante la rapina.

Il fermo e il trasferimento in carcere

Al termine degli accertamenti, il cittadino marocchino è stato accompagnato al Carcere di Milano San Vittore e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.