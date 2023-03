Stop alla velocità, ritornano i controlli col telelaser

Torna il telelaser della Polizia locale contro chi corre.

Telelaser pronto a ripartire

Da lunedì 27 marzo 2023 riprenderanno i controlli della velocità su tutto il territorio comunale. A darne notizia è la Polizia locale di Cornaredo che ricorda come sarà utilizzato il misuratore di velocità portatile Telelaser, strumento fresco di revisione annuale e taratura, che permetterà alle pattuglie di accertare in tempo reale la velocità dei mezzi in avvicinamento, a distanza di qualche centinaio di metri dal punto in cui si trova la pattuglia. "Si perseguono due obiettivi principali: sensibilizzare sull’importanza che assume il rispetto delle norme rivolte a preservare la sicurezza della circolazione stradale e creare la consapevolezza nel conducente di aver violato i limiti di velocità per effetto della contestazione immediata dell’illecito - affermano dalla Polizia locale - Il dispositivo permette di fermare il conducente che viola i limiti di velocità a cui è immediatamente contestata la condotta illecita. Le postazioni di controllo saranno precedute dalla prevista segnaletica mobile di avvertimento e gli agenti saranno ben visibili sulle strade, per garantire una completa trasparenza sull’attività svolta".

La zona dei controlli

I controlli saranno realizzati sulle strade individuate tenendo conto del livello di incidentalità che emerge dalle statistiche elaborate annualmente dal comando e sulla base di valutazioni legate al

traffico veicolare e pedonale. "Sono state quindi accolte alcune segnalazioni pervenute dai cittadini, che ravvisavano un eccesso di velocità da parte di alcune autovetture lungo le principali arterie cittadine - ricordano dalla Polizia locale - Con rinnovato interesse e attenzione, l’Amministrazione comunale e il comando intendono dare un riscontro favorevole a tali segnalazioni, impegnandosi attivamente per arginare il problema. L’introduzione dei nuovi controlli si affiancherà a quelli che, già da tempo, vengono messi in atto,

dalle pattuglie: verifica della copertura assicurativa dei veicoli, del possesso dei

requisiti di sicurezza necessari per la circolazione attraverso il superamento della visita di revisione, del possesso di documenti validi per la conduzione dei veicoli e, non da ultimo, L’attività di controllo messa è supportata da un massiccio uso di strumenti tecnologicamente all’avanguardia, come telecamere leggitarga posizionate agli ingressi del territorio comunale,

collegamenti in tempo reale con specifiche banche dati per i controlli attraverso l’uso di tablet e cellulari smartphone e autopattuglie con motorizzazioni green".