Sterpaglie in fiamme, arrivano i Vigili del Fuoco

Sterpaglie in fiamme, pronto intervento a Cuggiono e Magnago dei Vigili del Fuoco volontari di Inveruno.

Le cause sono ancora da accertare, c’è che alcuni passanti hanno visto il fumo e le fiamme provenire da quelle zone verdi e non hanno esitato a lanciare l’allarme. E’ quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 26 marzo 2021 e che ha visto arrivare sul posto i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno.

Due gli interventi

Il primo intervento è stato a Cuggiono, in aperta campagna: i pompieri sono arrivati coi loro mezzi e in pochi istanti hanno sedato le fiamme; stesso copione che si è ripetuto poco dopo in via Tasso, a Magnago.

LE FOTO: