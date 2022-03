Sterpaglie a fuoco, le fiamme sfiorano la strada

CASTANO PRIMO

E' accaduto in via Adua, sul posto i Vigili del fuoco volontari di Inveruno e la Polizia locale

Sterpaglie a fuoco a Castano Primo, sul posto i Vigili del fuoco volontari di Inveruno e la Polizia locale.

Sterpaglie a fuoco, momenti di paura

Il fumo e le fiamme si sono sviluppati da alcune sterpaglie, facendo temere anche per gli automobilisti di passaggio. E' quanto successo la mattina di oggi, lunedì 14 marzo 2022, a Castano Primo. Erano circa le 10 quando alcuni passanti hanno notato quell'incendio che proveniva dalla vegetazione secca che si trovava lungo via Adua, nelle vicinanze del supermercato Il Gigante. Così è scattata la richiesta di aiuto.

L'intervento

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del fuoco volontari di Inveruno con due mezzi, dando inizio alle operazioni di spegnimento del fuoco; in azione anche gli agenti della Polizia locale di Castano Primo, giunti con due pattuglie, che si sono occupati di chiudere le strada in entrambi i sensi durante l'azione dei pompieri visto che le fiamme erano arrivate vicino alla carreggiata.

LE FOTO: