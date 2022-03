Sterpaglie in fiamme in due paesi

INVERUNO-CUGGIONO

Due incendi nel pomeriggio, sul posto i Vigili del fuoco volontari di Inveruno

Sterpaglie in fiamme a Inveruno e Cuggiono. Sul posto i Vigili del fuoco volontari di Inveruno.

Sterpaglie a fuoco

A bruciare sono stati delle sterpaglie, su terreni in due diversi paesi. E' quanto accaduto nel pomeriggio di oggi. Il primo episodio si è verificato intorno alle 15.30 a Inveruno: alcuni passanti avevano infatti segnalato del fuoco che stava bruciando la vegetazione secca lungo Corso Europa. Il secondo episodio si è verificato alle 17.30, stavolta in via Molinetto a Cuggiono, per la precisione in un'area del Parco del Ticino. In questo secondo caso la vegetazione è stata danneggiata per circa 700 metri quadri.

Gli interventi

In entrambi i casi sono arrivati prontamente sul posto i Vigili del fuoco volontari di Inveruno che hanno sedato gli incendi e messo in sicurezza la zona.

LE FOTO: