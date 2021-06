Sterpaglie in fiamme, arrivano i Vigili del Fuoco

Sterpaglie in fiamme a Cuggiono, pronto l'intervento dei Vigili del Fuoco volontari di Inveruno.

Sterpaglie a fuoco, momenti di paura

Fiamme e fumo sono stati notati da alcuni automobilisti e ciclisti di passaggio, che hanno subito chiesto aiuto. E' quanto successo nella giornata di sabato 5 giugno 2021 in via Cimitero, a Cuggiono. L'incendio, per via anche della secchezza della vegetazione, si stava propagando e poteva diventare molto pericoloso.

L'intervento

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno che hanno iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme. Poco dopo, l'incendio è stato domato. In totale sono andati in fumo 200 metri quadrati di vegetazione.