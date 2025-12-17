Stalker deve mettere il braccialetto elettronico ma…non si presenta: arrestato

Stalker deve mettere in braccialetto elettronico ma non si presenta: arrestato. E’ successo a San Vittore Olona.

Stalker deve mettere il braccialetto elettronico, ma non si presenta

Era stato denunciato per atti persecutori nei confronti della compagna. Poi nei suoi confronti era stato emesso un divieto di avvicinamento alla donna, che vive molti chilometri lontano da lui. E infine gli erano stati disposti gli arresti domiciliari con tanto di braccialetto elettronico. Un dispositivo, quest’ultimo, che gli doveva essere installato addosso. Ma lui, 51enne di San Vittore Olona, non ne aveva nessuna intenzione. E allora cosa ha fatto? Non si è presentato all’appuntamento in cui gli doveva essere applicato.

L’arresto

Così i Carabinieri si sono messi a cercarlo, trovandolo in giro. Per l’uomo è scattato l’arresto.