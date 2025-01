Operatore di carro attrezzi travolto e ucciso mentre stava caricando un auto in panne a borda strada sulla provinciale 183, a Morimondo. Il fatto è avvenuto ieri sera, mercoledì 22 gennaio 2025.

Sta recuperando un'auto a bordo strada: investito, muore 54enne

Secondo una prima ricostruzione dei fatti un’autovettura Volkswagen guidata da un 37enne ha investito un 54enne di Casorate Primo (PV) autista di carroattrezzi, mentre stava recuperando un auto, una vecchia Fiat Punto, in panne a lato strada.

A causa del tremendo impatto il 54enne è deceduto, dopo esser stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Magenta.

Sul luogo dell’incidente diverse ambulanze, automediche e i pompieri del distaccamento di Abbiategrasso, che hanno lavorato fino alle 21 per rimettere in sicurezza la sede stradale.

La ricostruzione da parte dei Carabinieri

A far luce sull’accaduto saranno i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso giunti sul posto per effettuare i rilievi. Ieri a quell’ora le condizioni meteo erano pessime, pioveva e la strada dov'è avvenuto l’incidente collega il Comune di Motta Visconti a Morimondo, in mezzo alle campagne e al buio.

Il conducente dell’auto che ha investito l’operatore del carroattrezzi è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas di Rozzano.