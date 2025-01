Aveva materiale pornografico minorile: ora va in carcere

Aveva materiale pornografico minorile: uomo di Parabiago in carcere.

Era stato trovato con materiale pornografico minorile. Nei guai è finito un 62enne di Parabiago. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Parabiago hanno infatti raggiunto un uomo residente in città, celibe e disoccupato, che era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Ora il carcere

In ottemperanza all'ordine di carcerazione emesso nei confronti dell'uomo da parte della Procura della Repubblica del Tribunale di Milano emesso il 16 gennaio 2025, dovendo lui scontare la pena di 6 anni e 3 mesi per i reati di possesso di materiale pornografico avente come protagonisti minorenni, i militari hanno raggiunto l'uomo che è stato portato nel carcere di Busto Arsizio. Il reato è stato da lui compiuto dal 2020 al 2023 e dall'1 agosto 2023 al 13 gennaio 2024.