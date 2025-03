Spruzzano spray al peperoncino al Move In: due intossicati

Spruzzano spray al peperoncino al Move In di Cerro Maggiore: due persone intossicate.

Spray al peperoncino al Move In

Una notte movimentata quella di oggi, domenica 9 marzo 2025, al Move In, centro commerciale di Cerro Maggiore che si affaccia sulla via Turati. Erano circa le 2.30 quando ignoti hanno spruzzato dello spray al peperoncino all'interno della struttura. In quel momento erano presenti alcune persone che stavano uscendo dopo l'ultima proiezione di uno dei film in programmazione.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Carabinieri della Compagnia di Legnano insieme all'ambulanza della Croce rossa. Due persone, una donna di 47 anni e un uomo di 55, sono stati portati al Pronto soccorso della Mater Domini di Castellanza, in codice verde, per alcuni problemi respiratori e agli occhi. I Carabinieri hanno avviato le indagini per rintracciare i responsabili del gesto: se trovati, saranno denunciati per lesioni personali.