Spray al peperoncino alla scuola media, intossicati alcuni studenti

Ambulanze e auto mediche ieri mattina, lunedì 3 novembre, alla scuola secondaria di primo grado «Simone Da Corbetta» dell’Istituto comprensivo «Aldo Moro» di Corbetta.

Spruzzato lo spray al peperoncino

Uno studente di terza media ha estratto dallo zaino di una compagna di classe uno spray al peperoncino e lo ha utilizzato nell’aula, intossicando alcuni compagni. Subito sono stati chiamati i soccorsi e sul posto, in piazza Primo Maggio, sono arrivate ambulanze e auto mediche.

Niente danni gravi, ma vicenda da chiarire

«Per fortuna non risulta nessuno che abbia riportato danni gravi e la vicenda sembra essersi conclusa per il meglio. Resta da capire come sia potuto avvenire e il motivo – afferma il sindaco Marco Ballarini – Ritengo sia importante sensibilizzare i nostri giovani su come e perché si debbano utilizzare questi strumenti».

L’intervento dell’istituzione scolastica

A confermare l’accaduto è anche il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo «Aldo Moro» Salvatore Frammartino: «I fatti di lunedì sono stati causati da uno spray al peperoncino spruzzato da alcuni alunni. L’emergenza si è risolta tempestivamente anche grazie all’attenta vigilanza e all’operato del personale docente e non docente, senza causare gravi conseguenze per i ragazzi e il personale coinvolto – afferma – È stato immediatamente avviato un percorso di verifica e riflessione interna per gestire la situazione e applicare ogni misura educativa e riparativa prevista dal Regolamento d’Istituto, agendo nel pieno delle competenze dell’Istituzione scolastica».