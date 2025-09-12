Spavento a Parabiago: sente il pianto di un bambino dal cassonetto, ma era una bambola giocattolo

L'episodio bizzarro è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 11 settembre, in via Butti a Parabiago dove un passante ha allertato i soccorsi dopo aver sentito provenire quello che sembrava il pianto di un bambino da un contenitore per vestiti usati

Solo un grande spavento. Si può sintetizzare così l’episodio bizzarro avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 11 settembre, in via Butti a Parabiago dove un passante ha allertato i soccorsi dopo aver sentito provenire quello che sembrava il pianto di un bambino da un contenitore per vestiti usati. Falso, perché il contenitore vedeva al proprio interno una bambola giocattolo che stava emettendo suoni.

Falso allarme in via Butti

Fin dall’inizio la preoccupazione è stata notevole. Dopodiché è stato decretato quello che può essere definito proprio come un falso allarme. Che aveva visto portarsi sul posto un’ambulanza ma anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, con questi ultimi che avevano subito provveduto a mettere in sicurezza l’area del ritrovamento. Ritrovamento che è coinciso poi con quello di una bambola parlante giocattolo, la quale era stata abbandonata tra i vestiti continuando ad emettere segnali sonori.

Dopo il lieto fine la raccomandazione

Una storia che ha suscitato la reazione dei soccorritori, che hanno raccomandato di rimuovere le batterie che alimentano i giochi, prima che gli stessi finiscano nel cassonetto.