Spari contro un’auto sulla provinciale: 36enne in gravi condizioni

A fare fuoco sono stati tre uomini descritti come nordafricani. Il conducente è stato raggiunto da un proiettile alla gamba, i passeggeri sono rimasti lievemente feriti per la rottura dei finestrini.

Paura nella serata di ieri, giovedì 16 luglio, ad Arluno, dove intorno alle 21.10, lungo la Strada Provinciale 229, sono stati esplosi alcuni spari contro un’autovettura.

Spari contro un’auto

Tre soggetti descritti come nordafricani hanno aperto il fuoco contro il veicolo che percorreva via San Carlo, nei pressi dell’area boschiva nota come zona di spaccio di sostanze stupefacenti. Al volante del mezzo si trovava un italiano di 36 anni, pregiudicato. Uno dei proiettili ha perforato lo sportello anteriore sinistro, raggiungendo l’uomo alla gamba sinistra. A bordo dell’auto viaggiavano anche un uomo di 34 anni e una donna di 33 (intestataria del veicolo), entrambi italiani e incensurati.

Un ferito in codice rosso

Non appena scattato l’allarme, l’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto due ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso. Il 36enne ferito è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese, dov’è tuttora ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. L’uomo e la donna che erano in auto con lui sono invece rimasti lievemente feriti dalla rottura dei finestrini provocata dagli spari e sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di Rho.

Indagini sul movente

I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Legnano, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili. Il movente sarebbe presumibilmente riconducibile all’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti.