Spari alla Folletta: ferito al volto un ventenne

Ennesimo episodio di violenza ad Abbiategrasso. Il grave fatto di cronaca si è consumato nel quartiere popolare della Folletta.

Venerdì, 12 settembre 2025, in tarda serata un residente ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo aver udito un’esplosione di un colpo di arma da fuoco, probabilmente una pistola.

Vistosa ferita al volto

Sul luogo sono intervenuti in pochi minuti i Carabinieri del vicino comando e i soccorritori del 118. Giunti sul posto hanno rintracciato un giovane ventenne italiano senza fissa dimora che presentava una vistosa ferita al volto. Subito assistito dai sanitari è stato poi accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano. Li è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al volto; i sanitari hanno evidenziato che all’interno del suo corpo era presente un oggetto compatibile con un proiettile.

Trovato accasciato a terra

Il ventenne non è mai stato in pericolo di vita. Dalle prime ricostruzioni dei fatti si presume che il giovane sia stato raggiunto e ferito da un colpo d’arma da fuoco. Attraverso i rilievi il ferimento dovrebbe essere avvenuto sotto i palazzoni della Folletta, dove sono state identificate le prime tracce di sangue, campionate e appartenenti al giovane, che ha proseguito nella ricerca di aiuto in direzione di via Vivaldi, dove è stato trovato accasciato a terra con il viso pieno di sangue.

Ora sono in corso le attività di indagini. Il ragazzo è ricoverato e sedato in ospedale a Vigevano, appena sarà possibile verrà ascoltato dagli inquirenti che raccoglieranno la sua preziosa testimonianza per ricostruire l’accaduto.