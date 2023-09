Lo scambia per un ladro in giardino e gli spara: ma era un ragazzo

Spara a un presunto ladro, ma era un ragazzo: è successo a San Vittore Olona.

Ha sparato con la sua pistola a una persona che si trovava nel suo giardino, convinto che si trattasse di un ladro: in realtà era un ragazzo che si stava nascondendo da altre persone che volevano aggredirlo. E' quanto successo questa notte a San Vittore Olona.

Erano circa le 3 quando, in via Pisacane, i residenti hanno sentito dei colpi d'arma da fuoco e poi il suono delle sirene dei Carabinieri di Cerro Maggiore e quelle dell'ambulanza. Poco prima un 58enne, che vive in un'abitazione che si affaccia sulla via era uscito in giardino per vedere cosa stava accadendo dopo aver sentito alcuni rumori che provenivano dall'esterno della sua abitazione. E' così che aveva notato un giovane in giardino, esplodendo due colpi in aria con la pistola di sua proprietà, regolarmente detenuta, mettendolo in fuga. Dopo aver intimato, invano, al ragazzo i fermarsi, il 58enne ha esploso altri due colpi colpendo il ragazzo e provocandogli una ferita sotto l'ascella destra e una frattura alla mano destra.

I soccorsi

Il giovane era un 17enne di Legnano, di origini brasiliane: è stato subito soccorso dal personale sanitario del 118 che l'ha trasportato, in codice giallo, al Pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano dove è tuttora ricoverato, non in pericolo di vita.

Il racconto della vittima

Il 17enne ha raccontato ai militari che si era introdotto nella proprietà del sanvittorese per nascondersi da alcuni coetanei con i quali, poco prima, aveva avuto una colluttazione in un locale poco distante.

La denuncia al padrone di casa

I Carabinieri di Cerro, subito intervenuti, hanno trovato e sequestrato i 4 bossoli esplosi così come l'arma utilizzata, pistola subito consegnata dal proprietario. Sequestrate anche tutte le armi che l'uomo deteneva regolarmente. I militari, coordinati dalla Procura di Busto Arsizio, hanno denunciato in stato di libertà il sanvittorese per lesioni personali aggravate e sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda.