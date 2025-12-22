Spara fuochi d’artificio per il compleanno: multato con 500 euro

Fa esplodere una batteria pirotecnica con 100 colpi per festeggiare il suo compleanno, multato con un verbale da 500 euro.

Agenti di Polizia chiamati per un gruppo di ragazzi che stava esplodendo petardi sul piazzale del Tigros

Era da poco passata la mezzanotte di sabato quando gli agenti della Polizia Locale di Pogliano Milanese sono stati chiamati da alcuni residenti di via Dante e via Garibaldi che segnalavano un gruppo di ragazzi sul pizzale del supermercato Togros intento a fare esplodere fuochi d’artificio.

Il responsabile del gesto identificato grazie alle telecamere presenti nella zona

Gli agenti intervenivano immediatamente e mentre alcuni giovani si davano alla fuga altri venivano fermati e identificati. Grazie ad alcune testimonianze e alle immagini di Videosorveglianza, gli Agenti riuscivano ad identificare il responsabile che risultava essere un ragazzo di 19 anni residente a Milano, che in occasione del suo compleanno decideva di festeggiarlo con fuochi d’artificio. Il giovane veniva sanzionato con una con un verbale da 500 euro.

Ubriaco al volante rischia di investire gli agenti della Polizia Locale

Poche ore dopo l’intervento sul piazzale del Tigros, nella mattinata di ieri, domenica intorno alle 11, gli Agenti del Nucleo Radiomobile, a pochi metri dal comando di via Toscanini, incrociavano un veicolo che ad alta velocità ne superava un altro proprio in corrispondenza del dosso, sbandando e rischiando l’impatto con la pattuglia della Polizia Locale. Gli Agenti pertanto lo inseguivano e lo fermavano. Il conducente, un uomo di 60 anni residente a Vanzago, visto la manovra azzardata e l’alito vinoso chiaramente percepibile, veniva sottoposto a test etilometrico che dava esito positivo con un tasso pari a 0,75 g/l. L’uomo veniva sanzionato per il sorpasso e la guida in stato di ebbrezza per un totale di 700 euro, la sospensione della patente di guida e la decurtazione di 15 punti.