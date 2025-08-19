SUL POSTO POLIZIA E CARABINIERI

Spara colpi in aria, in casa trovati un fucile e soldi falsi

E' successo la mattina di domenica, un uomo è stato identificato. Indagini in corso

Legnano
Pubblicato:

Spara colpi in aria, in casa aveva un fucile e soldi falsi: è accaduto a Legnano.

Spara colpi in aria

Momenti di paura quelli che si sono vissuti la mattina presto di domenica 17 agosto 2025 a Legnano. La giornata era appena iniziata quando alcuni residenti della zona di via Colombes, nel quartiere Canazza, hanno sentito dei colpi d'arma da fuoco. Subito è partita la segnalazione al 112.

L'arma e i soldi falsi

Sul posto sono arrivati in pochi istanti la Polizia di Stato (che procede sul caso) e i Carabinieri. Dalla perquisizione, è stato rinvenuto un fucile calibro 12 (che aveva appena sparato) messo sotto sequestro così come delle banconote false del valore complessivo di circa 2mila euro in tagli da 20 e 50 euro. Un uomo è stato rintracciato successivamente e identificato. Le indagini sono in corso.

