Spaccio tra pub e bar, smantellata rete di pusher attiva nel Castanese

Due cittadini stranieri sono stati arrestati e trasferiti in carcere, mentre per altre due persone è scattato l'obbligo di presentazione giornaliera alla Polizia Giudiziaria

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Avevano messo in piedi un sistema per lo spaccio di sostanze stupefacenti tra i Comuni di Castano Primo e le aree limitrofe, utilizzando linee telefoniche dedicate e utilizzando luoghi specifici per la compravendita della droga. Oppure sfruttavano pub o bar affollati, dove potevano così facilmente spacciare sfruttando l’ampia presenza di persone.

Lo spaccio e le misure cautelari

Purtroppo per loro non hanno fatto i conti con la Polizia di Stato di Busto Arsizio che, insieme agli agenti delle Polizie Locali di Castano Primo e Nosate hanno smantellato il gruppo criminale. Nel dettaglio le misure cautelari disposte dall’Autorità Giudiziaria sono quattro, di cui due cittadini stranieri arrestati e trasferiti in carcere a Busto Arsizio e due persone sottoposte invece all’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio ed effettuate dalle sezioni investigative del Commissariato e delle Polizie Locali, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, portando all’emissione dei provvedimenti restrittivi.

Numerosi, infatti, sono i capi d’accusa contestati agli indagati, che ormai da anni cedevano stupefacenti, principalmente a Castano Primo ma anche nei limitrofi comuni, con un collaudato modus operandi. In sostanza i pusher, sfruttando dei numeri di telefono mobili, dopo le chiamate degli assuntori, si portavano i luoghi precisi, dove avveniva la vendita (principalmente cocaina o hashish). Alcuni membri del gruppo, invece, erano quotidianamente presenti nei pub e bar della zona con intensa affluenza di possibili clienti assuntori, dove potevano così facilmente effettuare le attività di spaccio.

La collaborazione tra Polizia di Stato e Polizia locale

Il successo dell’intervento sottolinea l’importanza della cooperazione strategica tra la Polizia di Stato e la Polizia locale. Il coordinamento interforze ha permesso di combinare le capacità investigative e la profonda conoscenza del territorio delle rispettive articolazioni, garantendo una risposta incisiva ed efficace per la tutela della legalità e il contrasto alle attività criminose.