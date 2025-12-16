Spaccio in stazione: tre arresti, sequestrati droga e soldi

Un vicenda che ha del grottesco, cominciata per caso e finita con tre arresti. Agenti della Polfer in servizio sul convoglio partito da Milano e diretto a Mortara giunti alla stazione ferroviaria di Abbiategrasso hanno assistito ad uno scambio di droga tra pusher e cliente. Subito sono intervenuti ponendo fine all’operazione. La stazione, a pochi passi dal centro storico, è sempre uno dei luoghi più attenzionati per il contrasto allo spaccio in città.

Coinvolte tre persone

E’ successo giovedì scorso, 11 dicembre 2025, nel pomeriggio: i due soggetti sono stati accompagnati nella stazione dei Carabinieri della città e da li la vicenda ha subito un escalation inaspettata.

Uno dei due uomini vista la situazione in caserma ha confessato di conoscere uno spacciatore molto più importante e operativo sul territorio indicando la sua abitazione. Gli agenti della Polfer con gli uomini dell’arma sono andati nella sua casa di Abbiategrasso e dopo un’attenta perquisizione hanno trovato droga e contanti, e materiale per il confezionamento di dosi pronte da vendere sulla piazza. Ma non è finita qui. Trovato il telecomando di un ‘auto, uno dei poliziotti lo attiva e individuano la vettura del soggetto residente ad Abbiategrasso che viene perquisita e dove vengono trovati nascosti 25 grammi di cocaina già confezionata in 25 dosi e un bilancio, segno intangibile dell’operazione di spaccio. I tre protagonisti dell’operazione , portata a termine dalle forze dell’ordine in maniera congiunta, sono di origine egiziana, uno di loro è ben inserito nel mercato della droga cittadino e noto agli inquirenti. In totale sono stati sequestrati 32 grammi di hashish (19 dosi), 25 di cocaina e 1300euro in contati .

Egiziani rimessi in libertà

I tre giovani egiziani di 21, 25 e 29 anni sono stati portati al tribunale di Pavia dove è stato convalidato l’arresto per detenzioni di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Sono stati tutti rimessi in libertà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di giudizio .