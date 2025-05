Spaccio e munizioni per armi, arrestato

La Polizia Locale di Cornaredo ha tratto in arresto un uomo classe 1997 di nazionalità rumena.

Arresto

Fermato durante un controllo stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì 14 maggio a Cornaredo, l'uomo a fronte dei numerosi precedenti per spaccio di stupefacenti è stato sottoposto a un accurato controllo che si è protratto sino a Vittuone, dove l’uomo è di fatto domiciliato nella casa dei genitori.

Polizia locale e carabinieri

Qui le forze dell’ordine, Polizia Locale di Cornaredo e carabinieri, hanno proseguito con i loro controlli, trovando il classe ‘97 in possesso di circa cento grammi di hashish e marijuana suddivisi in dosi, bilancini, coltelli e cellophane risultati strumenti per lo spaccio.

Spaccio e munizioni

Ma non solo: in casa sono state trovate anche numerose munizioni per pistole e fucili. Inoltre, l’uomo viaggiava a bordo di un’automobile presa a noleggio utilizzando un profilo falso. Tutto ciò ha portato all’arresto per spaccio di stupefacenti e detenzione di munizioni, in più anche la denuncia per sostituzione di persona. Dopo una notte in camera di sicurezza a Rozzano, giovedì mattina il giudice ha convalidato l’arresto confermando la misura cautelare con trasferimento al carcere di San Vittore.