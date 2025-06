“Se qualcuno vuole ho cinque chili di ‘amnesia”. “È brown? È marrone? È nera? Perché se è la pakistana... chiara...qua va poco però è buona cazzo! La gente se la prova”. Così parlavano i componenti del sodalizio criminale formato da rom e albanesi smantellato tra Abruzzo e Lombardia. Una delle basi operative era a Rescaldina.

Spaccio di droga, arrestate dodici persone: uno dei centri di smistamento a Rescaldina

Gli albanesi garantivano l’approvvigionamento e i corrieri. I rom di Rancitelli supportavano lo smercio nel territorio di Pescara e Montesilvano: cocaina, marijuana, eroina ed “amnesia”. Gli indagati avevano dato vita ad una struttura organizzata con diramazioni operative e logistiche anche in provincia di Milano, Brescia e Varese.

Nelle indagini è emersa la figura di Dedaj Kristjan che, trasferitosi nel Comune di Rescaldina per scontare una misura detentiva alternativa (affidamento in prova al servizio sociale), fungeva da elemento essenziale di collegamento per l'approvvigionamento di stupefacenti da convogliare in Abruzzo.

Dove si incontravano

Albanesi e rom si incontravano di volta in volta, per lo più nell'autonoleggio in via Saline a Montesilvano (E. & L. Autonoleggio di Acatrinei Loredana), per risolvere controversie su debiti di vendite e consegne e si confrontavano sulla tipologia di droga da immettere sul mercato

12 le persone arrestate accusate di associazione a delinquere finalizzata alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Durante l’indagine sono stati sequestrati 421 chilogrammi di marijuana e 2 chilogrammi di cocaina, quantitativi che dimostrano l’ampiezza delle attività e la capacità logistica del gruppo.