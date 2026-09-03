Spaccio di cocaina, quattro arresti nel tra Altomilanese e Varesotto

Durante le perquisizioni, sono stati sequestrati 5 grammi di cocaina, 700 euro in contanti e vario materiale

Nella mattinata del 1 settembre 2026, i Carabinieri della Stazione di Sesto Calende — con la collaborazione del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gallarate e delle Stazioni di Rescaldina e Besozzo — hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro persone (tre uomini e una donna), già note alle Forze di Polizia. I soggetti sono gravemente indiziati di aver gestito un’articolata attività di spaccio di cocaina nella provincia di Varese nel corso del 2026.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, si è sviluppata attraverso l’analisi approfondita di dispositivi informatici e traffico telefonico, corroborata da attività tecnica di intercettazione. Le risultanze hanno permesso di ricostruire l’operatività del sodalizio, capace di approvvigionarsi dello stupefacente, anche tramite canali esteri, per poi distribuirlo capillarmente sul territorio locale.

Le perquisizioni e il materiale sequestrato

Durante l’operazione di polizia sono state effettuate perquisizioni locali che hanno consentito il rinvenimento e il sequestro di:

• 5 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, pronte per la cessione;

• 1 bilancino di precisione, sostanze da taglio e materiale vario per il confezionamento;

• 700 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita;

• 2 munizioni per arma da fuoco.

Gli arresti e i prossimi passi giudiziari

Gli arrestati sono stati associati presso le Case Circondariali di Busto Arsizio e Como, dove nei prossimi giorni saranno sottoposti all’interrogatorio di garanzia da parte del GIP del Tribunale di Busto Arsizio.