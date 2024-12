Spaccio di cocaina, arrestato in via Rosa Parks

Arrestato spacciatore dalla Polizia Locale di Cornaredo.

Spaccio in via Rosa Parks

È accaduto ieri, in via Rosa Parks, nell'area campestre da tempo segnalata dai cittadini cornaredesi per spaccio di droga. Un cittadino marocchino, risultato illegale nel territorio dello stato, è stato colto nella flagranza della vendita di sostanze stupefacenti da parte degli uomini della Polizia Locale di Cornaredo.

Cocaina

Immediata la perquisizione personale e sul posto che ha portato al rinvenimento di 40 grammi circa di cocaina, suddivisa in dosi. Sequestrati, oltre alla cocaina, un cellulare, utilizzato come mezzo di vendita della droga, e un bilancino, in uso allo spacciatore per il taglio e la vendita della sostanza stupefacente. Effettuate le attività d'identificazione, l'arrestato è stato sottoposto a processo per direttissima nella giornata di giovedì 19: il giudice ha emesso il nulla osta all'espulsione dal territorio italiano.

Espulso

La Polizia Locale guidata dal neo comandante Domenico Giardino assicura che proseguirà le attività d'indagine sul territorio, affinché l'annoso fenomeno dello spaccio, a beneficio della popolazione cornaredese, possa essere compiutamente represso.

La notizia viene colta con grande soddisfazione dall'assessore Dario Ceniti: "Continua l'azione repressiva del crimine sul nostro territorio. Alle chiacchiere di un tempo, oggi seguono fatti concreti, a dimostrazione che per noi la sicurezza è al centro dell'azione amministrativa.

Bravi ragazzi, la strada intrapresa è quella giusta".