La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Motta Visconti, hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 50 anni per spaccio di sostanze stupefacenti.

Spaccio di cocaina: arrestata una 50enne

I militari, durante un servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso la donna in macchina mentre era ferma in compagnia di un’altra donna. Notando l’atteggiamento sospetto delle due, i Carabinieri hanno approfondito il controllo: la passeggera veniva trovata in possesso di una dose di cocaina mentre la donna successivamente arrestata aveva con sé altre 6 dosi confezionate in modo identico, oltre che denaro contante. Subito è parso chiaro che si era trattato di uno scambio soldi-droga.

In camera di albergo trovata la droga

L’acquirente veniva sanzionata in via amministrativa con una segnalazione al Prefetto di Milano, mentre nei confronti dell’altra donna i militari hanno proceduto a perquisire anche la sua abitazione ed una camera di un agriturismo che nel frattempo aveva affittato. Proprio lì gli uomini e le donne dell’Arma hanno trovato tutto il kit occorrente per la pesatura e la preparazione delle dosi da vendere al dettaglio: bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e altri 25 grammi di cocaina ancora da suddividere. Nell’appartamento invece, sono stati sequestrati 200 grammi di hashish.

Per la donna è così scattato l’arresto immediato. Condotta davanti al Tribunale di Pavia, il Giudice ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari.