Spaccio di cocaina, arrestata 22enne

La giovane, incensurata e definita insospettabile, aveva con sé 33 grammi suddivisi in dosi

Giovane ragazza in possesso di cocaina suddivisa in dosi: arrestata dalla Polizia Locale di Rho.

Cocaina suddivisa in dosi

Nel pomeriggio di lunedì 24 agosto 2026, attorno alle ore 18, personale in borghese e in divisa della Polizia locale di Rho ha arrestato una giovane rhodense di 22 anni, incensurata, in possesso di 33 grammi di cocaina.

Arresto

La droga era in parte già suddivisa in otto dosi, in parte conservata in un sacchetto di 28 grammi, in un pacchetto compatto, cosiddetto “a sasso”. Il valore complessivo delle circa 160 dosi ricavabili dalla cocaina sequestrata è pari a circa cinquemila euro.

Polizia locale

La cattura è avvenuta nel corso di una azione antidroga avviata nell’ambito di interventi preventivi di controllo del territorio e contro lo spaccio di stupefacenti, disposti dal comandante Antonino Frisone. La ragazza, incensurata e insospettabile, è rimasta in custodia al comando di corso Europa in attesa dell’udienza di convalida, svoltasi questa mattina, 25 agosto 2026: è stata assegnata agli arresti domiciliari, sotto controllo della Polizia Locale.

Nel corso dell’estate sono state diverse le persone fermate o arrestate per spaccio di stupefacenti e di recente a quattro persone è stato contestato il possesso di droga in modiche quantità: i controlli proseguono, in particolare in parchi, giardini, nei pressi delle stazioni ferroviarie, al fine di arginare un fenomeno che purtroppo coinvolge anche il nostro territorio e i giovani che lo frequentano.