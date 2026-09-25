Spaccio, 46enne in manette: sequestrati oltre 9 chili tra hashish e marijuana

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Busto Arsizio, nel corso di uno specifico servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 46 anni, residente a Parabiago.

Il servizio di osservazione che ha poi portato all’intervento e all’arresto

L’operazione trae origine da una mirata attività informativa che aveva segnalato movimenti e frequentazioni sospette nei pressi dell’abitazione dell’uomo, ivi trasferitosi da poco tempo. Nel pomeriggio del 15 settembre scorso, i militari hanno predisposto un servizio di osservazione e controllo nei pressi dell’edificio segnalato. Intorno alle 18, l’uomo è stato notato mentre usciva dal cancello condominiale per dirigersi verso la propria autovettura, portando con sé un sacchetto della spesa al cui interno sono stati rinvenuti due involucri sottovuoto contenenti oltre 160 grammi di marijuana.

La perquisizione in cui è stato rinvenuto un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti

La successiva perquisizione, estesa all’intera abitazione, al box e alla cantina di pertinenza, ha permesso di rinvenire un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Nello specifico, sono stati posti sotto sequestro anche: 85 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 8,8 chilogrammi; un bustone contenente ulteriori 620 grammi di marijuana; 3.130 euro in contanti, suddivisi in mazzette e ritenuti provento dell’attività illecita e materiale per il confezionamento delle dosi, tra cui una macchina per il sottovuoto e una bilancia elettronica di precisione.

L’arresto del 46enne

A seguito dell’esito positivo dei test sulla sostanza sequestrata, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.