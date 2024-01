Spacciavano droga nel parcheggio sotto la Polizia: presi

Spacciavano droga nel parcheggio sotto la Polizia di Stato di Legnano: presi.

Di quei movimenti strani i poliziotti si sono accorti subito. E, infatti, andati a controllare, hanno subito scoperto lo spaccio di droga. E' quanto accaduto in questi giorni a Legnano quando gli uomini del commissariato della Polizia di Stato sono intervenuti a due passi dalla loro sede: proprio nel parcheggio pubblico che si trova di fatto sotto gli uffici, erano stati visti due giovani in auto che stavano armeggiando con qualcosa. Quado i poliziotti sono andati per procedere con un controllo, hanno trovato i due che non ne volevano sapere di collaborare.

Le perquisizioni e i provvedimenti

Al posto del guidatore vi era un 20enne, che è stato trovato con 5 grammi di hashish: per lui è scattata la segnalazione e la sanzione amministrativa oltre al ritiro della patente; il passeggero era un 17enne che aveva con sè 8 grammi di hashish, 13 di cocaina e 270 euro in contanti e per lui è scattata la denuncia per spaccio di sostanza stupefacente ed è stato riaffidato ai genitori essendo minorenne.