Rho

Il pusher è un volto noto alle Forze dell'ordine

Spacciava in pieno centro: fermato dalla Polizia locale. Guai per H. S. Classe 1982 fermato oggi, 22 ottobre, pochi minuti prima di mezzogiorno in via Buon Gesù a Rho.

Spacciava in centro: fermato dalla Polizia locale

E' stato notato da due agenti della Polizia locale di Rho che in borghese stavano effettuando un controllo del territorio. Il giovane, sotto gli occhi dei due vigili rhodensi ha venduto un involucro contenente cocaina a un cittadino classe 1971 di nazionalità marocchina. H. S., noto alle Forze dell'ordine, è stato accompagnato al comando di corso Europa e successivamente arrestato.