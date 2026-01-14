L'uomo è un albanese domiciliato in paese: ora si trova in carcere. Aveva venduto droga nelle province di Milano, Varese e Monza

Spacciava droga nel 2015, condannato dopo 10 anni: ora il carcere. Succede a Magnago.

Spacciava droga, condannato dopo 10 anni: va in carcere

E’ stato condannato in via definitiva per spaccio di droga, reato commesso nella province di Milano, Varese e Monza. E per lui si sono spalancate le porte del carcere. Al centro della vicenda vi è un 43enne albanese domiciliato a Magnago. L’altro giorno i Carabinieri della Compagnia di Legnano sono arrivati nella sua abitazione dando esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare dovendo l’uomo scontare una pena di 5 anni e 6 mesi. Reato, come detto, commesso 10 anni fa e per il quale ora per l’uomo ora è arrivato il carcere.