Spacciava droga in Lombardia, ora finisce in carcere

Spacciava droga in Lombardia, ora per lui il carcere: arresto dai Carabinieri ad Arluno.

Ora è finito in carcere, con la sentenza ai suoi danni diventata definitiva. Nei guai è finito ancora un 37enne di Arluno che nei giorni scorsi ha ricevuto dai Carabinieri della Compagnia di Legnano la notifica di un ordine di carcerazione per una pena di 4 anni e 4 mesi per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti commesso in Lombardia nel 2017. L’uomo è stato condotto nel carcere milanese di San Vittore.