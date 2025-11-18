Spacciava droga dalla sua abitazione, nei locali aveva cocaina, hashish e marijuana: arrestato

Spacciava dalla sua abitazione di Canegrate, aveva cocaina, hashish e marijuana: arrestato dai Carabinieri.

La droga la teneva, e la vendeva, dalla sua abitazione di Canegrate. E’ quanto scoperto dai Carabinieri della Compagnia di Legnano. Nei giorni scorsi i militari della Stazione di Parabiago sono arrivati a Canegrate. Qui, in via Siena, hanno notato e fermato una 24enne che aveva appena acquistato una dose (per consumo personale) di cocaina. Quella casa gli uomini dell’Arma la stavano tenendo d’occhio, così è arrivato il momento di agire.

Lo stupefacente

Da qui ha preso il via la perquisizione domiciliare della casa, appartenente a un 37enne (sottoposto all’obbligo di firma sempre per reati connessi agli stupefacenti): i militari hanno trovato 50 grammi di cocaina, 180 di hashish e 80 di marijuana oltre a un bilancino e qualche centinaia di euro. Per lui è scattato l’arresto e, successivamente, sono stati disposti i domiciliari.