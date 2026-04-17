Il giovane è finito in manette durante un controllo dei Carabinieri. Il Giudice ha convalidato l'arresto e per il 21 enne è scattato l'obbligo di presentazione in caserma

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Rosate hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 21enne residente a Casorate Primo (Pavia), accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Spacciava davanti al supermercato: arrestato

Il giovane è stato individuato e fermato dai militari durante un controllo nel parcheggio antistante un supermercato a Rosate. A seguito della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 35 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte per la cessione, e della somma in contanti di 650 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

L’operazione è proseguita presso l’abitazione del ragazzo, dove i Carabinieri hanno rinvenuto Un bilancino di precisione e materiale vario idoneo al confezionamento delle dosi. Tutto il materiale, insieme alla droga e al denaro, è stato posto sotto sequestro. Il 21enne, dopo le formalità di rito, è stato inizialmente sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

La convalida e l’obbligo di presentazione in caserma

Nella mattinata odierna, durante il rito per direttissima, il giovane ha ammesso le proprie responsabilità. Il Giudice ha convalidato l’arresto, applicando nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma.