Spacciava cocaina fuori da una scuola dell’infanzia di Lainate

Spacciava cocaina fuori da una scuola dell’infanzia a Lainate usando un’aiuola per nascondere le dosi. Per questo un 54enne marocchino, senza fissa dimora e con numerosi precedenti, è stato arrestato ieri pomeriggio dai poliziotti del commissariato di Rho-Pero.
Muovendosi in bicicletta, spacciava di fronte alla scuola dell’infanzia
Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni sull’uomo che, muovendosi in bicicletta, spacciava di fronte alla scuola dell’infanzia, incontrando i clienti nel parcheggio antistante, gli agenti ieri pomeriggio si sono appostati, sorprendendolo – intorno alle 17 – mentre nascondeva delle dosi nell’aiuola di un albero.
Fermato per un controllo aveva 37 dosi pronte per la cessione
Così lo hanno fermato per un controllo, trovandogli 37 dosi pronte per la cessione, per un totale di 26 grammi di cocaina, oltre a 300 euro in contanti.