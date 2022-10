Spacciatori presi mentre vendevano cocaina

Spacciatori arrestati a San Giorgio su Legnano.

I poliziotti li hanno fermati trovando loro in tasca la somma di 920 euro, forse proveniente dall'ultima dose venduta nell'arco della giornata. I due spacciatori sono stati arrestati.

E' quanto successo nel pomeriggio di mercoledì a San Giorgio su Legnano. In azione si è vista la Polizia di Stato di Legnano. Gli agenti erano in servizio, impegnati in un'attività di controllo del territorio per contrastare fenomeni di illegalità. Arrivati nel territorio sangiorgese, hanno notato i due soggetti, un marocchino e un tunisino, seduti vicino a un'attività commerciale. Poco dopo è stata vista un'auto arrivare, fermarsi davanti a loro e prendere della sostanza stupefacente, precisamente 30 grammi di cocaina.

Così i poliziotti sono intervenuti immediatamente: i due sono stati bloccati, il loro cliente è stato multato. I due spacciatori sono stati arrestati, per loro il processo per direttissima si è svolto la mattina di ieri, giovedì, nel Tribunale di Busto Arsizio.